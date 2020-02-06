Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом

Мэр Бишкека назвал рабочим моментом скандал, разгоревшийся в муниципалитете после планерки. После нее пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» Жибек Каракеева ответила на заявление вице-мэра Мирлана Амантурова о большой зарплате в учреждении.

Азиз Суракматов прокомментировал инцидент 24.kg.

«Я думаю, это рабочий процесс. Таких споров не будет, если ничего не делать. Но если хотим двигаться вперед, то их не избежать», — отметил он.

По словам градоначальника, что касается муниципального предприятия «Тазалык», то сейчас идут работа по оптимизации его расходов, цифровизация всей работы.

«Уже установлены видеокамеры на складах, мусорном полигоне и базе «Тазалыка», будем устанавливать GPS-навигаторы, расходометры топлива на технику, планируем создать карту, на которой будет видно нахождение дворников, техники. Мы хотим работу МП «Тазалык» сделать максимально прозрачной и упорядочить ее. Сделать нормальную зарплату всем работникам, а сейчас кто-то больше получает, кто-то меньше», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что аппарат муниципалитета рассмотрит моральную и этическую стороны разгоревшегося скандала, после чего будут приниматься решения.

Мэр Бишкека сейчас находится в командировке. Он обещал при урегулировании скандального инцидента руководствоваться только законом.

Напомним, что скандал разгорелся на очередной планерке в столичной мэрии. На совещании глава «Тазалыка» Рыспек Сарпашов представил отчет о проделанной работе. При этом глава управления ЖКХ Нурлан Касымов заметил, что за последние несколько лет МП выпрямилось по бухгалтерскому учету.

Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» ответила на заявление вице-мэра Мирлана Амантурова о большой зарплате в учреждении. Заявление Жибек Каракеева разместила на своей странице в соцсети Facebook.