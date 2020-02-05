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Общество

В Федерации профсоюзов несогласны с решением совета об отстранении председателя

В Федерации профсоюзов Кыргызстана назвали решение своего совета об отстранении от должности председателя Мирбека Асанакунова недействительным. Об этом сообщили в федерации.

Как отмечается, на заседании Совета ФПК не было кворума для принятия решения — отмене постановления об избрании председателем Мирбека Асанакунова.

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«В настоящее время Совет ФПК состоит из 29 членов. На заседании присутствовало всего 14 человек и 1 по доверенности, 11 — отсутствовали. Еще три якобы выдали доверенности, но документы в секретариат не представлены. По уставу должно присутствовать две трети членов совета (19 человек). Кроме того, в повестке дня вопрос об отстранении председателя ФПК Мирбека Асанакунова отсутствовал. Он созывался для рассмотрения и определения даты проведения очередного XXIV съезда Федерации профсоюзов Кыргызстана», — сказали в организации.

Сообщается, что председатель ФПК не присутствовал на заседании по состоянию здоровья. Он находится в больнице.

В Федерации добавили, что считают решение совета недействительным и принятым с нарушением норм устава.

Напомним, ранее отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным трудового стажа. Такое решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешаются во внесудебном порядке.

Сегодня на заседании Совета ФПК — высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанкулова от должности председателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142721/
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