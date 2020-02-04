В Чон-Алае отец выдал несовершеннолетнюю дочь замуж. Его осудили

Чон-Алайский районный суд признал виновным 58-летнего А.З. по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» Уголовного кодекса. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Мужчина обвиняется в том, что выдал свою 16-летнюю дочь замуж.

«В ходе заседания обвиняемый вину признал. По его словам, девочка дружила со своим парнем год. Когда к нему пришли сваты, он решил выдать ее замуж по согласию. О том, что действует незаконно, не знал. Дочь подсудимого тоже сообщила суду, что вступила в брак добровольно, живет счастливо и уже родила ребенка», — указывается в приговоре суда.

Суд назначил обвиняемому пробационный надзор сроком на один год.