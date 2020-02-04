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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Фарида Ниязова и Равшана Джеенбекова оставили под арестом до 9 апреля

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему депутату парламента Равшану Джеенбекову.

Суд удовлетворил ходатайство и оставил подозреваемых под арестом с содержанием в Бишкекском СИЗО-1 до 9 апреля.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142488/
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