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Общество

Вулканизациям в Бишкеке запретили продавать старые шины

Вулканизациям в Бишкеке запретили продавать старые шины. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, спецпатруль санитарно-экологической инспекции столичной мэрии проводит рейды по шиномонтажным мастерским и оставляет предписания о запрете продажи старых шин на улицах и обочинах проезжей части.

«Мы поставили задачу избавить город от старой резины в месячный срок, так как горожане приобретают ее, продолжают топить дома, бани. Если пункты будут игнорировать и нарушать правила благоустройства, то будут оштрафованы», — отметили в муниципалитете.

О фактах продажи просят сообщать в санитарно-экологический патруль мэрии: 0312658159, 0558588840.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142464/
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