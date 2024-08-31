В Кыргызстане начали производить шины

Филиал завода по переработке и восстановлению шин ЗАО «Кумтор Голд Компани» принял участие в столичной выставке промышленных предприятий, где представил продукцию из переработанных шин.

Директор завода Александр Сметанин сообщил, что завод продемонстрировал четыре фракции резиновой крошки, которая используется для заполнения футбольных полей, и первые восстановленные шины, готовые к эксплуатации.

«Используется для заполнения футбольных полей, также выставлены первые экземпляры восстановленных шин, которые в дальнейшем пойдут в эксплуатацию. Шины производили в Кыргызстане, в городе Токмаке. Протекторное сырье привезли из Италии и Турции. Вот буквально вчера мы переработали больше миллиона килограммов», — сказал он.

Сметанин подчеркнул, что все переработанные шины остаются на «Кумторе» для повторного использования.

Добавим, что завод построили в рамках проекта «Превращаем отходы в деньги». Он направлен на создание предприятия по немецкой технологии, которое восстанавливает шины любого размера, снижая затраты на замену и повышая эффективность работы компании «Кумтор Голд Компани».

Проект сможет обеспечить рабочими местами 200 человек, перерабатывая более 2 тонн старых шин в час. На данный момент на заводе работают 70 человек. На его реализацию выделено $19,2 миллиона.