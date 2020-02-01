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Общество

Выход Великобритании из Евросоюза. Как это скажется на Кыргызстане

Фото из Интернета. Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт

Сегодня, 1 февраля 2020 года, Великобритания перестала быть членом Европейского союза. В интервью 24.kg посол страны Чарльз Гарретт рассказал, как будут складываться ее отношения с Кыргызстаном после брексита.

— Как будут складываться отношения Великобритании с Кыргызстаном? Как выход из ЕС повлияет на работу посольства здесь, в Бишкеке?

— У нас взаимное доверие и уважительное отношение к стремлениям Кыргызстана. Это основано как на растущих торговых и инвестиционных связях, так и на сотрудничестве в развитии экономики, демократии и других сфер. Мы продолжим развивать эти связи и после выхода из Евросоюза.

Что касается работы посольства, то с 1 февраля все высказывания и заявления, сделанные представительством ЕС в КР, не могут быть расценены как официальная позиция Великобритании. Мы престанем ходить на встречи, организованные представительством ЕС. Но продолжим сотрудничать в рамках новых соглашений, дружить с ними, пить чай иногда.

— Как скажется брексит на проектах, которые сегодня реализуют в Кыргызстане за счет средств ЕС и Великобритании? Например, на работе Агентства по международному развитию (DFID)?

— DFID работает в Кыргызстане с 1998 года, тогда еще не было ни посольства, ни представительства ЕС. Наше сотрудничество в рамках DFID останется неизменным.

Все совместные проекты Великобритании и ЕС, реализуемые в КР, всегда финансировали отдельно, хоть и поддерживали единые цели: развитие демократии и верховенства права.

Чарльз Гарретт

На сегодня DFID инвестировал в Кыргызстан более 95 миллионов фунтов стерлингов на поддержку различных проектов. Например, по управлению водными и земельными ресурсами, которые созданы для разрешения бытовых конфликтов и создания среды для экономической стабильности регионов, поддержке реформ через предоставление экспертной оценки и проведение различных исследований.

— Ранее правительство Кыргызстана сообщало, что готово к заключению нового двустороннего соглашения о сотрудничестве с Великобританией после брексита. Как идет работа?

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— В условиях выхода из ЕС нам придется заключать новые соглашения со всеми странами. В первую очередь, конечно, ЕС. Мы планируем завершить переговоры и подписать все необходимые соглашения до конца 2020 года. Только после Великобритания сможет работать над новыми соглашениями с другими странами.

— Будет ли послабление визового режима для Кыргызстана после брексита?

— Послабление визового режима ни для Кыргызстана, ни для какой-либо другой страны не может быть рассмотрено в рамках брексита. Въезд в Великобританию всегда требовал наличие британской визы — это вопрос национальной безопасности.

— ЕС дал Кыргызстану статус ВСП+, который дает право беспошлинного ввоза более шести тысяч наименований товаров в Европу. После брексита в Великобритании это соглашение перестанет действовать?

— На протяжении 2020 года все соглашения ЕС с Кыргызстаном, которые включают сотрудничество и с Великобританией, останутся в силе. Система ВСП+ до конца 2020-го будет действовать. Что касается последующих действий, я думаю, станет понятно позднее, в течение этого года.

Но уверен: мы постараемся сохранить определенные преференции, особенно в условиях того, что среди стран ЕС Великобритания является лидером в торговых отношениях с КР.

Чарльз Гарретт

— Великобритания входит в пятерку самых крупных экспортеров Кыргызстана. Отразится ли выход из ЕС на товарообороте наших стран?

— Нет. Большая часть товарооборота Великобритании с Кыргызстаном основана на покупке золота из Кыргызстана. Более того, мы стремимся разнообразить и увеличить торгово-экономические отношения между нашими странами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142212/
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