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Общество

Великобритания вышла из состава Европейского союза

С сегодняшнего дня Великобритания больше не является частью Европейского союза. Обсуждавшийся несколько лет брексит случился.

Представители Великобритании прекратят участвовать в работе Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета, других органов и служб ЕС.

Великобритания стала первой страной, которая вышла из состава ЕС.

В честь события Королевский монетный двор выпустил в обращение памятную монету достоинством в 50 пенсов с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народами» и датой «31 января 2020» на реверсе.

Во время референдума в Великобритании в 2016 году граждане страны проголосовали за выход из ЕС.

Хотя жители Шотландии и Северной Ирландии высказались в основном против. 29 марта 2017 года Великобритания официально уведомила Европейский совет о намерении покинуть ЕС. 17 октября 2019 года Европейский совет одобрил соглашение о брексите.

23 января 2020 года документ завизировала королева Елизавета II. 24 января премьер-министр страны Борис Джонсон подписал законопроект о брексит. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142270/
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