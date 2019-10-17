Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с Евросоюзом о брексите. Об этом сообщает BBC.
Кроме того, сам Джонсон написал об этом в своем Twitter
«У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль», — пишет глава кабинета министров Объединенного Королевства.
Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.
Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.
В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об ирландском бэкстопе — и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.
Напомним, программа ВСП+ с 2016 года предоставляет право беспошлинного ввоза 6,2 тысячи наименований товаров в страны Евросоюза для Кыргызстана.
Послом Кыргызстана в Великобритании является Эдиль Байсалов.