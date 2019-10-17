Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с Евросоюзом о брексите. Об этом сообщает BBC.

Кроме того, сам Джонсон написал об этом в своем Twitter

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

«У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль», — пишет глава кабинета министров Объединенного Королевства.

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.

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Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об ирландском бэкстопе — и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.

Напомним, программа ВСП+ с 2016 года предоставляет право беспошлинного ввоза 6,2 тысячи наименований товаров в страны Евросоюза для Кыргызстана.

Послом Кыргызстана в Великобритании является Эдиль Байсалов.