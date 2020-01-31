Условия те же, правила новые. Неоснащенные парковки возле рынков стали платными

С 29 января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один час. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек.

Журналист 24.kg проехался по городу и убедился, что ситуация не изменилась, все осталось как и до внедрения пилотного проекта платных муниципальных стоянок (парковок).

Ошский рынок

Фото 24.kg. Парковка по улице Бейшеналиева возле Ошского рынка

Первой точкой выбран Ошский базар. Не секрет, что на этом рынке почти 24 часа в сутки царит хаос. Правила дорожного движения здесь нарушают как пешеходы, перебегающие дорогу где вздумается, так и водители, которые игнорируют знаки и светофоры.

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С парковками возле рынка полный бардак. Машины зачастую паркуются в два-три ряда, перегораживая проезд для общественного транспорта. И заявление мэрии о том, что порядок в первую очередь наведут именно в этом районе, порадовало бишкекчан.

Однако плоды внедренного проекта пока не видны. Практически на весь Ошский рынок, установлен только один знак о платной муниципальной парковке — на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской. Помимо таблички на участке ничего не изменилось. Как были пробки и беспорядок, так и остались.

Фото 24.kg. Парковка на Ошском рынке. Знаков нет

Примечательно, что на самой территории рынка знаков о платном паркинге нет. Но с водителей требуют за стоянку от 20 сомов и выше.

Фото 24.kg. Платная парковка возле торгового центра на территории Ошского рынка

Возле торговых центров на территории рынка свои парковки. Оставить там машину стоит от 50 сомов.

ТЦ «Комфорт»

Ситуация возле других рынков тоже мало изменилась. На территории торгового комплекса «Комфорт» по улице Ибраимова по обе стороны установили знаки. На месте работают парковщики с бейджами и выдают квитанции об оплате парковочного места. Но порядка как такового не наблюдается. Некоторые водители оставляют автомобили поперек припаркованных машин.

Маслосырбаза

По улице Кулатова возле Маслосырбазы тоже появилось два знака о платной муниципальной парковке. На месте уже работают парковщики в оранжевых жилетах.

Накануне пользователи социальных сетей жаловались, что на этом участке люди в одежде с логотипом мэрии Бишкека собирают деньги за парковку. При этом у них отсутствуют бейджи и они не выдают квитанции. В муниципалитете оправдываются, что не успели раздать сотрудникам бейджи и квитанции, обещая снабдить парковщиков всем необходимым утром 31 января. Однако сегодня на территории вновь дежурили без нагрудных знаков.

А вот по улице Шопокова возле торговых центров пытаются навести порядок с парковками еще с 2016 года. Частный предприниматель Сергей Попов, который взял в аренду участок от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу, обещал бороться с пробками, обеспечивать порядок и качественный сервис.

Но обещать — не значит жениться. Машины ставят в два ряда. В основном это таксисты. И это при том, что у торговых центров есть свои подземные парковые зоны.

В целом мониторинг показал, что первые дни работы пилотного проекта особо ситуацию на парковках возле торговых точек не изменили. Знаки пока установлены не везде, но даже там, где они появились, порядка больше не стало.

Напомним, на сегодня платные стоянки организовали возле Ошского рынка, рынка «Комфорт» на улице Ибраимова, Маслосырбазы на Кулатова и старого рынка на улице Орозбекова. Со следующей недели планируют запустить такую парковку возле Орто-Сайского рынка.