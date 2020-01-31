10:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Излечившихся от коронавируса в Китае уже больше, чем погибших от него

За последние сутки число излечившихся от нового коронавируса в Китае впервые превысило количество погибших. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Так, число погибших от вируса за сутки увеличилось только на одного человека. На сегодня зарегистрирован 171 летальный случай. Число излечившихся достигло 187 человек.

Число подтвержденных случаев заболевания продолжает расти — 8 тысяч 236.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, где началось распространение вируса. Там зафиксировали 4 тысячи 903 случая заражения, 162 умерших и 90 выздоровевших.

За пределами КНР подтверждены 112 случаев коронавируса: в Таиланде, Японии, Гонконге, Сингапуре, на Тайване, в Австралии, Макао, Малайзии, Франции, США, Германии, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Непале и на Шри-Ланке.

Данные о распространении коронавируса представлены на 21.00 30 января 2020 года (8.00 31 января по Бишкеку).

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142154/
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
Жаңы вирус. Кыргызстанга Кытайдан 42 киши келди
Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации
МИД изучает, как вывезти кыргызстанцев из Уханя, где вспышка коронавируса
Из Китая в Кыргызстан прибыли 42 человека, еще троих поместили в карантин
Коронавируска байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыяланды
Когда вспышка коронавируса пойдет на спад, спрогнозировали в Китае
Нехватка масок и авиабилетов. Студенты из Кыргызстана о ситуации в Китае
Молодые люди и дети менее восприимчивы к новому коронавирусу
Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
Жаңы вирус. Чагымчыл материал тараткан кыргызстандык Москвадан кармалды
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
31 января, пятница
10:18
Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в б...
10:11
Начни с себя! Депутату предлагают раскрыть источники финансирования его НКО
10:01
Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
10:00
Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации
09:59
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января