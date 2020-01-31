Излечившихся от коронавируса в Китае уже больше, чем погибших от него

За последние сутки число излечившихся от нового коронавируса в Китае впервые превысило количество погибших. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Так, число погибших от вируса за сутки увеличилось только на одного человека. На сегодня зарегистрирован 171 летальный случай. Число излечившихся достигло 187 человек.

Число подтвержденных случаев заболевания продолжает расти — 8 тысяч 236.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, где началось распространение вируса. Там зафиксировали 4 тысячи 903 случая заражения, 162 умерших и 90 выздоровевших.

За пределами КНР подтверждены 112 случаев коронавируса: в Таиланде, Японии, Гонконге, Сингапуре, на Тайване, в Австралии, Макао, Малайзии, Франции, США, Германии, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Непале и на Шри-Ланке.

Данные о распространении коронавируса представлены на 21.00 30 января 2020 года (8.00 31 января по Бишкеку).

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.