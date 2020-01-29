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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Кыргызстанец в Москве распространял фейки о коронавирусе

В Московской области правоохранительные органы установили личность кыргызстанца, публиковавшего недостоверную информацию о распространении коронавируса на территории КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что к сообщениям прикреплялись различные фотографии и аудиофайлы. Информация начала активно обсуждаться среди наших граждан в интернете.

«Распространителем информации оказался уроженец Ошской области, 28-летний Ж.Ы. В представительстве МВД КР в РФ с ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа об уголовной ответственности за распространение ложной информации. Молодой человек полностью осознал свою вину. Через социальные сети он обратился к гражданам и призвал всех не заниматься распространением недостоверных и непроверенных сведений. Фотографии в рассылках, как выяснилось, были взяты из интернета, из опубликованных материалов об учениях в Казахстане по реагированию на коронавирус», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142015/
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