В Бишкеке задержан подозреваемый в ограблении женщины

В Бишкеке задержали 20-летнего подозреваемого в краже смартфонов и денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали 20-летнего подозреваемого в краже смартфонов и денежных средств
Задержанного водворили в ИВС. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Продолжаются следственные действия для установления возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.