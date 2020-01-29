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Общество

В Бишкеке задержан подозреваемый в ограблении женщины

В Бишкеке задержали 20-летнего подозреваемого в краже смартфонов и денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали 20-летнего подозреваемого в краже смартфонов и денежных средств
По ее данным, 20 декабря молодой человек в микрорайоне «Тунгуч» силой выхватил пакет у женщины, в котором находились мобильные телефоны, портмоне с 15 тысячами сомов и ID-карта. Причиненный материальный ущерб пострадавшей составил 30 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.

Задержанного водворили в ИВС. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия для установления возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141895/
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