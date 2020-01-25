Больница в Каинды. Власти обещают в феврале начать строительство нового здания

В ближайшее время в городе Каинды начнется строительство новой поликлиники. Об этом 24.kg заявил аким Панфиловского района Мелис Райымкулов.

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По его словам, мэр Каинды Эркин Иманкулов накануне отправился в Бишкек для подписания договора.

«Этот вопрос решен уже. В Вознесеновском айыл окмоту построили больницу за 30 миллионов сомов, во Фрунзенском айыл окмоту тоже начали строительство. А в Каинды начнем в феврале, как потеплеет», — сказал Мелис Райымкулов.

Глава района отметил, что клинику начнут строить за счет Агентства развития и инвестирования сообществ КР (АРИС).

Напомним, читатели 24.kg пожаловались на состояние здания поликлиники в Каинды. В больнице, где принимает группа семейных врачей, капитальный ремонт не делали более 50 лет.