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Общество

Больница в Каинды. Власти обещают в феврале начать строительство нового здания

В ближайшее время в городе Каинды начнется строительство новой поликлиники. Об этом 24.kg заявил аким Панфиловского района Мелис Райымкулов.

По его словам, мэр Каинды Эркин Иманкулов накануне отправился в Бишкек для подписания договора.

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«Этот вопрос решен уже. В Вознесеновском айыл окмоту построили больницу за 30 миллионов сомов, во Фрунзенском айыл окмоту тоже начали строительство. А в Каинды начнем в феврале, как потеплеет», — сказал Мелис Райымкулов.

Глава района отметил, что клинику начнут строить за счет Агентства развития и инвестирования сообществ КР (АРИС).

Напомним, читатели 24.kg пожаловались на состояние здания поликлиники в Каинды. В больнице, где принимает группа семейных врачей, капитальный ремонт не делали более 50 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141509/
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