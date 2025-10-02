Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital

AKFA Group и Central Asian University (CAU) объявили о начале строительства университетской клиники Central Asian University Hospital (CAU Hospital) — масштабного медицинского проекта, призванного задать новые стандарты здравоохранения в регионе.

Проект реализуется в стратегическом партнерстве с Cleveland Clinic — мировым лидером здравоохранения с более чем вековой историей. 18 сентября в Ташкенте состоялось подписание стратегического соглашения в рамках международной программы Cleveland Clinic Connected, которая предусматривает внедрение передовых стандартов диагностики, лечения и подготовки медицинских кадров в Узбекистане.

«Для AKFA Group, Central Asian University и всей системы здравоохранения Узбекистана это шаг к новым стандартам качества. Мы создаем инфраструктуру, где медицина, наука и образование работают как единое целое. CAU Hospital станет Центром передового опыта, клиникой, где лечение, обучение и исследования объединены по международным стандартам», — отметил основатель AKFA Group Джахонгир Артыкходжаев.

Central Asian University Hospital — проект общей площадью 91 тысяча 500 квадратных метров, реализуемый в два этапа, завершится к концу 2027 года.

CAU Hospital позиционируется как Центр передового опыта (Center of Excellence), где клиническая помощь, обучение и исследования интегрированы в систему качества мирового уровня. Госпиталь станет региональным хабом знаний и инноваций, обеспечивая внедрение международных протоколов, мультидисциплинарный подход и постоянный аудит безопасности.

Госпиталь рассчитан на 120 коек и до 269 тысяч пациентов в год. В его структуре — приемно-диагностическое отделение, восемь операционных (в том числе две гибридные), акушерский блок и ключевые отделения: терапии, педиатрии, онкологии, женского здоровья и интенсивной терапии.

Реализация проекта соответствует стратегическим инициативам президента Республики Узбекистан по развитию системы здравоохранения и подготовке медицинских кадров мирового уровня.

Следует отметить, что CAU Hospital также представлен как учебная база для будущих специалистов: симуляционный центр, лаборатории, школа сестринского дела и программы резидентуры будут интегрированы в клиническую среду.

Госпиталь оснащается вертолетной площадкой, напрямую связанной с приемным и реанимационным отделениями. Это позволит расширить радиус экстренной помощи до 350 километров и обеспечит оперативное спасение жизней даже в самых отдаленных районах страны.

«Cleveland Clinic более века объединяет заботу о пациентах, исследования и образование. Сотрудничество с CAU позволит внедрить лучшие международные практики — от клинических процессов и цифровых решений до подготовки нового поколения специалистов. Вместе мы создаем экосистему ради здоровья людей в Узбекистане и регионе», — отметил исполнительный вице-президент и президент по международным и развивающимся рынкам Cleveland Clinic Томмазо Фальконе.

Архитектурный проект разработан международным бюро HKS (США). Его ключевая особенность — модульная архитектура, которая обеспечивает гибкую адаптацию пространства под новые медицинские технологии и будущие вызовы здравоохранения. Особое внимание уделено зонированию: маршруты пациентов, персонала и логистики разведены, что повышает безопасность, сокращает время перемещений и улучшает клинические результаты.

«Мы спроектировали госпиталь так, чтобы он был максимально готов к будущим инновациям. Архитектура позволит интегрировать новые технологии и создать комфортную среду для пациентов и врачей. Наша цель — клиника будущего, которая останется современной и через десятилетия», — рассказал в ходе интервью региональный директор и партнер (RIBA) архитектурного бюро HKS Фрэнсис Галлахер.

Строительство госпиталя представлено как ключевой элемент масштабного расширения кампуса Central Asian University площадью 45 гектаров. В рамках этого проекта появятся новая Медицинская школа (на 4 тысячи студентов), Стоматологическая школа (1 тысяча 500 студентов), Инженерная школа (1 тысяча 800 студентов и 200 магистрантов), современные лаборатории и цифровая инфраструктура. Госпиталь станет центральным объектом расширения, объединяя клиническую практику, образование и исследования в единую экосистему мирового уровня.

В рамках пресс-конференции состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени — символа нового этапа в развитии медицинского образования и здравоохранения Узбекистана, обращенного к будущим поколениям.

О Cleveland Clinic

Cleveland Clinic — некоммерческий многопрофильный академический медицинский центр, объединяющий клиническую и госпитальную помощь с научными исследованиями и образованием. Основан в 1921 году в Кливленде (Огайо) четырьмя врачами, поставившими целью создание выдающейся системы здравоохранения на принципах сотрудничества, сострадания и инноваций. Cleveland Clinic известен рядом медицинских прорывов, включая операцию аортокоронарного шунтирования и первую в США трансплантацию лица.

Сегодня в системе Cleveland Clinic работают более 82,6 тысячи сотрудников, включая 5 тысяч 786 врачей и исследователей, а также 20,7 тысячи медицинских сестер и специалистов, представляющих 140 медицинских направлений. В систему входят 23 больницы, 280 амбулаторных центров и главный кампус площадью 173 акра в Кливленде. Ежегодно клиника обслуживает миллионы пациентов из всех штатов США и более 110 стран мира. Подробности — на сайте.

О Cleveland Clinic Connected

Cleveland Clinic Connected — это международная программа, предоставляющая участникам доступ к экспертным знаниям Cleveland Clinic для повышения качества помощи, безопасности и клинических результатов в их медицинских учреждениях. Она объединяет опыт работы как в США, так и на международных рынках, адаптируя передовые практики и поддерживая местные системы здравоохранения. Участники программы также получают уникальные возможности обучения, обмена опытом и маркетинговую поддержку, основанную на глобальной репутации Cleveland Clinic. Подробнее о Cleveland Clinic Connected по ссылке.

О Central Asian University (CAU)

Основанный в 2019 году в Узбекистане Central Asian University — один из наиболее динамично развивающихся частных университетов страны. Он предлагает международные образовательные программы в области медицины, стоматологии, бизнеса, архитектуры и дизайна, инженерии, туризма и гостиничного дела и других востребованных направлений. Современный кампус, преподаватели с международным опытом и акцент на практическое обучение делают CAU привлекательным выбором для студентов со всего мира.

Central Asian University входит в топ-1000 в мировом рейтинге Round University Ranking 2025, дебютировал в рейтинге THE Impact Rankings 2025, признан самым инновационным университетом Узбекистана 2024 года по версии Science and Innovation Awards, а также является лучшим молодым вузом республики — 2025 по версии AD Scientific Index.

CAU активно развивает стратегические международные партнерства и реализует совместные академические и исследовательские проекты с университетами Германии, Швейцарии, США и других стран. Благодаря инновационной образовательной модели и ориентации на глобальное сотрудничество вуз укрепляет свои позиции как один из лидеров высшего образования в регионе.