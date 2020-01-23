Жениш Разаков не собирается подавать в отставку и готов судиться с митингующими

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков не собирается подавать в отставку. Об этом он заявил сегодня журналистам.
По его словам, для его отставки нет оснований.
Напомним, 15 января в Бишкеке прошел митинг в поддержку Баткена, где участники потребовали отставки Жениша Разакова из-за отсутствия доверия к нему. Вице-премьер-министр опроверг все обвинения и заявил, что люди вышли на митинг за деньги. Депутат Жанар Акаев потребовал от Жениша Разакова извиниться перед народом либо подать в отставку.
Сегодня двое участников митинга в поддержку Баткена подали в суд на вице-премьер-министра Жениша Разакова на 10 миллионов сомов.