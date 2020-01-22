В городе Ош в прибрежной зоне реки Ак-Бууры снесли незаконные постройки

В Оше на месте строительства прибрежной зоны реки Ак-Бууры сносят незаконные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, согласно планам, около 70 объектов на берегах реки Ак-Бууры подпадают под реконструкцию прибрежной зоны и санитарной очистки.

«На данный момент начата работа по демонтажу девяти временных объектов в прибрежной части реки Ак-Бууры. Это ограждения, заборы, гаражи и другое», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что очистка прибрежных зон реки проводится в рамках реализации проекта по созданию масштабной зоны отдыха.