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Общество

В городе Ош в прибрежной зоне реки Ак-Бууры снесли незаконные постройки

В Оше на месте строительства прибрежной зоны реки Ак-Бууры сносят незаконные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, согласно планам, около 70 объектов на берегах реки Ак-Бууры подпадают под реконструкцию прибрежной зоны и санитарной очистки.

«На данный момент начата работа по демонтажу девяти временных объектов в прибрежной части реки Ак-Бууры. Это ограждения, заборы, гаражи и другое», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что очистка прибрежных зон реки проводится в рамках реализации проекта по созданию масштабной зоны отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141275/
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