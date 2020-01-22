В Бишкеке 22 января облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 9 часов 34 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приготовил несколько выставок.
Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Горького, Тыныстанова, Тоголока Молдо, Саадаева, Островского, Чукотской, переулка Боровского, микрорайон «Юг-2»;
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Суюмбаева, Мичурина, Тургенева, Жуковского, Бельской, Рабочей, Гончарной, переулки Дунайский, Школьный, Балыкчинский;
- 9.30-16.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Гончарная, 2-я Гончарная, переулок Гончарный);
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Куюкова), отрезок улицы Керамической, район стеклозавода;
- 9.30-14.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей);
- 10.00-17.00 — жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая), южная сторона улицы Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до Малдыбаева;
- 10.00-18.00 — отрезки улицы Элебесова, переулка Дорожного;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Адырской, Наманганской, переулка Адырского.
У кого намечается той
Улукбек Кармышаков
Родился 22 января 1963 года в Кара-Кулжинском районе Ошской области. Заместитель министра финансов КР.
Памятные даты
Первый полет Салижана Шарипова в космос
Основной задачей была стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.
Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.
Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции Салижан Шарипов совершил два выхода в открытый космос.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Михаил Бабкин
Родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне — Аннинский район Воронежской области). Вырос в Киргизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов» старший лейтенант Михаил Бабкин удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.
Имя Михаила Бабкина носит школа № 1 города Джалал-Абада, на здании школы установлена мемориальная доска.
Родился Герой Советского Союза Павел Пономарев
Родился 22 января 1924 года в селе Беловодском. Участник Великой Отечественной войны.
А 3 октября 1943 года в бою за высоту 158,4 продвижение 307-го гвардейского стрелкового полка остановил вражеский крупнокалиберный пулемет. Рискуя жизнью, Павел Пономарев выдвинул свое орудие на открытую позицию и первым же выстрелом уничтожил огневую точку, обеспечив продвижение пехоты.
В тот же день при отражении контратаки противника он уничтожил танк и автомашину.
За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр 22 февраля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Умер в 1990 году в Ташкенте.