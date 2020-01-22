В Бишкеке 22 января облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 9 часов 34 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приготовил несколько выставок. Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Горького, Тыныстанова, Тоголока Молдо, Саадаева, Островского, Чукотской, переулка Боровского, микрорайон «Юг-2»;

9.30-15.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Суюмбаева, Мичурина, Тургенева, Жуковского, Бельской, Рабочей, Гончарной, переулки Дунайский, Школьный, Балыкчинский;

9.30-16.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Гончарная, 2-я Гончарная, переулок Гончарный);

9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Куюкова), отрезок улицы Керамической, район стеклозавода;

9.30-14.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей);

10.00-17.00 — жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая), южная сторона улицы Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до Малдыбаева;

10.00-18.00 — отрезки улицы Элебесова, переулка Дорожного;

13.00-17.00 — отрезки улиц Адырской, Наманганской, переулка Адырского.

У кого намечается той

Улукбек Кармышаков

Родился 22 января 1963 года в Кара-Кулжинском районе Ошской области. Заместитель министра финансов КР.

Памятные даты

Первый полет Салижана Шарипова в космос

Фото из интернета. Салижан Шарипов

С 22 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос.

Основной задачей была стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.

Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.

Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции Салижан Шарипов совершил два выхода в открытый космос.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Бабкин

Родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне — Аннинский район Воронежской области). Вырос в Киргизии.

Фото из интернета. Михаил Бабкин

С 22 июня 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. По состоянию на 24 марта 1945-го Михаил Бабкин совершил 145 боевых вылетов, во время которых лично уничтожил 85 автомашин, 10 БТР, 5 самоходных орудий, около 35 железнодорожных вагонов, 3 станционных здания, более километра железнодорожных путей, 2 паровоза, 7 самолетов на аэродромах и 1 — в воздушном бою, 4 склада с боеприпасами и 2 — с горючим, 3 переправы, около 65 повозок, 5 батарей зенитной и полевой артиллерии, 15 блиндажей. В результате штурмовок убито и ранено до 650 немецких солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов» старший лейтенант Михаил Бабкин удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.

Имя Михаила Бабкина носит школа № 1 города Джалал-Абада, на здании школы установлена мемориальная доска.

Родился Герой Советского Союза Павел Пономарев

Родился 22 января 1924 года в селе Беловодском. Участник Великой Отечественной войны.

Фото из интернета. Павел Пономарев

В ходе битвы за Днепр расчет орудия, наводчиком которого служил гвардии красноармеец Павел Пономарев, точным огнем поддерживал действия стрелковых подразделений при отражении контратак противника и в боях за расширение захваченного плацдарма.

А 3 октября 1943 года в бою за высоту 158,4 продвижение 307-го гвардейского стрелкового полка остановил вражеский крупнокалиберный пулемет. Рискуя жизнью, Павел Пономарев выдвинул свое орудие на открытую позицию и первым же выстрелом уничтожил огневую точку, обеспечив продвижение пехоты.

В тот же день при отражении контратаки противника он уничтожил танк и автомашину.

За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр 22 февраля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1990 году в Ташкенте.