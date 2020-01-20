Борьба с гололедом. На перевалах дороги посыпают песчано-гравийной смесью

На перевальных участках автодорог Кыргызстана ежедневно подсыпается песчано-гравийная смесь для предотвращения гололеда. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, работы ведут на перевалах Тоо-Ашуу в Чуйской области, Ала-Бель, Кок-Бель, Чапчима в Джалал-Абадской и Отмок в Таласской областях. Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах «Сосновка», «Кара-Куль» и на КПП перед перевалами сотрудники Минтранса и ГУОБДД проверяют автомобили на наличие в них цепей противоскольжения, зимних шин и солярки.

500 метров

«Сегодня, по прогнозам Кыргызгидромета, в отдельных предгорных и горных районах страны возможен снег. Поэтому мы просим водителей, выезжающих на перевалы, заменить летние шины на зимние, иметь с собой противогололедные цепи и лопату. На автодорогах лучше придерживаться расстояния между транспортными средствами в», — подчеркнули в Минтрансе.