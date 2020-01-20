Борьба с гололедом. На перевалах дороги посыпают песчано-гравийной смесью

На перевальных участках автодорог Кыргызстана ежедневно подсыпается песчано-гравийная смесь для предотвращения гололеда. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.
По его данным, работы ведут на перевалах Тоо-Ашуу в Чуйской области, Ала-Бель, Кок-Бель, Чапчима в Джалал-Абадской и Отмок в Таласской областях. Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах «Сосновка», «Кара-Куль» и на КПП перед перевалами сотрудники Минтранса и ГУОБДД проверяют автомобили на наличие в них цепей противоскольжения, зимних шин и солярки.