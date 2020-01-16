Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, сняли с линии

Водитель, требовавший 20 сомов за проезд после 21.00, снят с линии. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта Бишкека.

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Отмечается, что у него забрали путевой лист еще вчера. Но окончательно решение по этому вопросу будет принято, только когда руководитель ОсОО «Дордой Транс» вернется из командировки.

В управлении добавили, что водителя могут не только оштрафовать, но даже уволить.

Напомним, на этой неделе водитель маршрутного такси № 117 требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд. Все заплатили ту сумму, которую он самовольно установил. Однако у одного пассажира не хватило средств, и водитель попросил его выйти.