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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

«Бутун Кыргызстан» примет участие в выборах. Список возглавит Адахан Мадумаров

Партия «Бутун Кыргызстан» намерена участвовать в парламентских выборах — 2020. Об этом журналистам сообщил ее лидер Адахан Мадумаров.

Отвечая на вопросы, он подчеркнул, что политическая организация проведет съезд, на котором будет сформирован список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Дату форума назначат только после того, как будет официально объявлена дата выборов в ЖК.

Партийный список возглавит сам Адахан Мадумаров.

Напомним, что парламентские выборы назначаются главой государства не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва. Исходя из этого, очередные выборы в Жогорку Кенеш могут быть назначены на 4 октября 2020 года, а решение об их назначении может быть принято с 26 июня по 6 июля 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140433/
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