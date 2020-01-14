В Бишкеке врачи скорой помощи приняли роды на дому. На свет появилась двойня

В Бишкеке врачи Центра экстренной медицины (ЦЭМ) приняли роды на дому — на свет появилась двойня. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации ЦЭМ Егор Борисов.

По его словам, домашние роды — не редкость. В год бригады принимают около 150-170 родов.

«Но в этом случае были близнецы. Такие случаи происходят редко. Вызов поступил утром, у женщины начались схватки. Когда бригада приехала, у нее начались роды. Решили принимать на дому, ехать было уже поздно», — сказал Егор Борисов.

Родились два мальчика: вес первого — 2 килограмма, второго — 2,5 килограмма. Закричали сразу, состояние удовлетворительное. Мать с новорожденными госпитализирована в Городской перинатальный центр.

У женщины уже есть сын, это вторые роды.