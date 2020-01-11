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Общество

Раненого барса ждет вторая операция

Раненого барса ждет вторая операция. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Бактыбек Рысалиев.

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«Глава ведомства Мирслан Аманкулов поручил обеспечить барса лекарствами и питанием. Взял под личный контроль вопрос лечения. Первая операция прошла успешно. Животное немного начало ходить, кушать и пить. Барс под постоянным наблюдением сотрудников агентства и ветеринаров. Сейчас решаем вопрос о второй операции по извлечению остальных дробинок. Всего их более 60, удалили только 18. Но пока животное слабое, необходимо дать время на восстановление», — отметил он.

Животное нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек. Снежные барсы занесены в Красную книгу Кыргызстана. Штраф за его отстрел составляет 1,5 миллиона сомов.

В ГАООСиЛХ сказали, что совместно с правоохранительными органами начали поиск нарушителей, стрелявших в барса. 
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