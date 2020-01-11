Раненого барса прооперировали в Бишкеке, его состояние удовлетворительное

Состояние раненого барса удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь немецкого Союза охраны природы в Кыргызстане (NABU) Зарина Эсенбаева.

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По ее словам, животное немного поднимает голову, пьет воду.

Накануне его прооперировали кандидаты ветеринарных наук Николай Подгорный, Нуркул Мырзаканов и Бакыт Ажыбеков на базе КНАУ имени Константина Скрябина.

«Рентген показал, что в районе головы животного было более 60 дробинок. Операция длилась полтора часа — столько действует наркоз. За это время удалили 18 дробинок из лба, глаза, рта и языка барса. Из правого глаза — две дробинки, он вытек еще до обнаружения зверя. Видимость левого глаза составляет не более 40 процентов», — отметила Зарина Эсенбаева.

Оставшиеся дробинки в шейной части и лопатках не успели удалить, поскольку закончилось действие наркоза. Но, по словам врачей, они выйдут при правильно подобранной антибиотикотерапии. Дробинки же в лобной части, глаз и языка нужно было удалить обязательно.

Возраст барса — приблизительно два года.

Животное нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек. Снежные барсы занесены в Красную книгу Кыргызстана. Штраф за его отстрел составляет 1,5 миллиона сомов.

В ГАООСиЛХ сказали, что совместно с правоохранительными органами выясняют, как животное оказалось в лесу и кто в него стрелял.