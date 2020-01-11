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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Следствие по делу Курсана Асанова завершается

Следствие по делу экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова завершается. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Курсана Асанова продолжают вызывать на допросы в Военную прокуратуру. «Но спрашивают об одном и том же. Состава преступления в действиях моего подзащитного нет, следствие, похоже, зашло в тупик. Материалы должны были передать в Генпрокуратуру для составления обвинительного акта до Нового года. Думаю, на днях передадут. Супругу Курсана Асанова Кульнару Усенканову также регулярно допрашивают», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

Кульнара Усенканова фигурирует в деле о неуплате налогов. Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего заместителя главы МВД задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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