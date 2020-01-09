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Общество

Судьба «7-го канала». Суд оставил жалобу адвокатов Атамбаева без удовлетворения

Бишкекский городской суд сегодня рассмотрел жалобу адвокатов Алмазбека Атамбаева на решение Октябрьского районного суда по иску о передаче имущества прежней владелице «7-го канала» (ОсОО «Канал D») Майрамкуль Мамбеталиевой.

Защита бывшего президента страны настаивает на том, что Алмазбек Атамбаев и общественный фонд «Апрель» приобрели «7-й канал» в апреле 2018 года у прежней его владелицы Майрамкуль Мамбеталиевой. Сумма покупки составила 7 миллионов сомов. Сделка была оформлена нотариально, есть соответствующий договор. По факту заключения сделки Мамбеталиева получила 6 миллионов 300 тысяч сомов лично от Алмазбека Атамбаева и 700 тысяч от ОФ «Апрель».

Однако сейчас она заявляет, что никаких бумаг не подписывала и сделки не заключала.

Адвокаты Алмазбека Атамбаева заявляют о рейдерском захвате телеканала.

Городской суд, выслушав доводы сторон, отклонил жалобу адвокатов бывшего главы КР, оставив ее без удовлетворения.

Отметим, что на имущество «7-го канала» (ОсОО «Канал D») Военная прокуратура наложила арест 9 августа 2019-го. Здание канала в Оше опечатали. Но спустя несколько дней следователи сняли печати и открыли офис для сотрудников. После телеканал сразу вышел в эфир. Кардинально поменялась и редакционная политика СМИ.
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