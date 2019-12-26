Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел меру пресечения Равшана Джеенбекова. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, судебная коллегия оставила в силе решение первой инстанции о содержании экс-депутата Жогорку Кенеша под стражей в Бишкекском СИЗО-1.

«Суд не учел наши доводы и оставил в силе решение райсуда. Мы считаем, что это постановление незаконно и необоснованно. Сам Равшан Джеенбеков полагает, что в заключении госкомиссии по расследованию событий в селе Кой-Таш его слова переврали. Кроме того, он считает, что сама комиссия выполняла политический заказ», — сказал Замир Жоошев.

Бывший парламентарий был задержан 12 декабря в рамках расследования уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа. Ранее его неоднократно допрашивали следователи МВД.