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Общество

Депутаты горкенеша ушли на 15-минутный перерыв, не могут собраться полтора часа

Депутаты Бишкекского горкенеша снова не могут собраться на сессию после перерыва.

Ранее они приняли решение продлить работу сессии до завершения рассмотрения вопроса с выделением земельного участка для строительства футбольного центра в Бишкеке за счет средств, привлеченных Федерацией футбола.

После долгих споров депутатов и представителей муниципалитета о процедуре и необходимости соблюдения закона при этом вопросе спикер БГК Жаныбек Абиров около 18.30 объявил 15-минутный перерыв.

Депутаты до сих пор не вернулись в зал заседаний.

Отметим, что в повестке дня оставили 26 вопросов из 33 запланированных. Рассмотреть успели только два.
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