Конфликт на границе. Стороны договорились о профилактике нарушений

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что сегодня состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Кыргызскую сторону представлял первый зампредседателя ГПС КР Абдикарим Алимбаев, от таджикской стороны — первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ Хикматулло Пираков.

Фото Погранслужбы Кыргызстана . Погранпредставители КР и Таджикистана провели переговоры

«Стороны обсудили вопрос соблюдения линии поведения пограничников на границе, а также совместные мероприятия, чтобы не допускать эскалации инцидентов и предотвращать конфликтные ситуации. В ходе переговоров отмечено, что погранпредставительский аппарат должен активнее сотрудничать по обмену информацией, представляющей взаимный интерес, а также обратить особое внимание на наиболее уязвимые участки совместной границы. Достигнута договоренность также об активизации деятельности в вопросах профилактики правонарушений на этих участках границы», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что на границе полностью демонтированы заборы, установленные гражданами Кыргызстана и Таджикистана на несогласованных участках границы.

Напомним, 18 декабря в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.