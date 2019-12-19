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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Судья усложнил себе задачу для рассмотрения дела

Сегодня судья Первомайского районного суда Эмиль Каипов по ходатайству прокурора постановил перенести судебное разбирательство по делу об освобождении Азиза Батукаева в здание ГКНБ.

«Целесообразности переносить судебное заседание по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева в ГКНБ нет», — заявил 24.kg юрист Виталий Остриков, комментируя это решение.

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По его словам, судья усложнил себе задачу для рассмотрения дела.

«Чем больше закрывают это дело, тем больше вопросов возникает у общественности и журналистов. Дело засекретили на основании показаний Шамиля Атаханова, но они уже имеются в открытом доступе. О какой тайне может идти речь? С одной стороны это сделано для того, чтобы подсудимых, в частности Алмазбека Атамбаева, не привозить в суд, а просто с одного кабинета привести в другой. Кроме того, имеется другая проблема — свидетели должны будут являться минимум за час до начала судебного заседания, поскольку им также придется проходить через определенные процедуры», — отметил Виталий Остриков.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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