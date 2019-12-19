Освобождение Батукаева. Судья усложнил себе задачу для рассмотрения дела

Сегодня судья Первомайского районного суда Эмиль Каипов по ходатайству прокурора постановил перенести судебное разбирательство по делу об освобождении Азиза Батукаева в здание ГКНБ.

«Целесообразности переносить судебное заседание по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева в ГКНБ нет», — заявил 24.kg юрист Виталий Остриков, комментируя это решение.

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По его словам, судья усложнил себе задачу для рассмотрения дела.

«Чем больше закрывают это дело, тем больше вопросов возникает у общественности и журналистов. Дело засекретили на основании показаний Шамиля Атаханова, но они уже имеются в открытом доступе. О какой тайне может идти речь? С одной стороны это сделано для того, чтобы подсудимых, в частности Алмазбека Атамбаева, не привозить в суд, а просто с одного кабинета привести в другой. Кроме того, имеется другая проблема — свидетели должны будут являться минимум за час до начала судебного заседания, поскольку им также придется проходить через определенные процедуры», — отметил Виталий Остриков.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.