Конфискованную квартиру Фонд госимущества незаконно отдал своему сотруднику

Фонд по управлению государственным имуществом незаконно передал конфискованную квартиру своему сотруднику. Об этом сегодня на координационном совещании правоохранительных и фискальных структур по вопросам противодействия коррупции сообщил прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Марат Сейитказиев.

По его словам, конфискованное судом имущество должно реализовываться через Налоговую службу.

«В 2017 году на основании решения жилищной комиссии конфискованная квартира была продана сотруднику Фонда госимущества. Однако нормы Жилищного кодекса не применимы к конфискованному имуществу, поскольку оно не входит в жилищный фонд. В самом ФУГИ нет своего жилищного фонда, поэтому и деятельность жилищной комиссии неправомерна», — сказал Марат Сейитказиев.

В свою очередь председатель Фонда госимущества Жылдызбек Исакулов пообещал, что сотрудника, незаконно приватизировавшего жилье, выселят.