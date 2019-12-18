12:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Конфликт на границе. С двух сторон скапливаются люди

С обеих сторон на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш Баткенского района скапливаются люди. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, военные двух государств удерживают местных жителей.

«Сейчас где-то 100-200 граждан Таджикистана стоят на нашей территории посередине дороги. С нашей стороны тоже собираются люди. Дорога Исфана  Ош пока открыта», — сообщили сельчане.

Напомним, 16 декабря в местности Дахма таджикская сторона хотела установить забор на неописанном участке, произошла стычка между местными жителями.  После переговоров принято решение убрать забор. Накануне несколько жителей села Кок-Таш Баткенского района были избиты. А вот по данным Погранслужбы, жертв и пострадавших в конфликте нет.
Ссылка:
просмотров: 1143
Версия для печати
Материалы по теме
Граница Кыргызстан — Таджикистан: жизнь на пороховой бочке. Чего ждут власти?
ЧП в Таджикистане. Неизвестные напали на погранзаставу
Приграничные споры Кыргызстана и Таджикистана опасны для России
Таджикистан установил «лежачего полицейского» на неописанном участке границы
Депутаты местных кенешей Лейлека недовольны властями: вводят в заблуждение
Проверить все достигнутые с Таджикистаном соглашения предлагают депутаты Лейлека
Граждане Таджикистана продолжают незаконно осваивать земли Кыргызстана
Конфликты на границе. Когда чужих детей не бывает
Конфликт на границе. Средние школы возобновили работу
Конфликт на границе. Восьмерых пострадавших прооперировали в Бишкеке
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
18 декабря, среда
12:47
Митинг #REакция 2.0. Участники освистали представителя «Кырк чоро» Митинг #REакция 2.0. Участники освистали представителя...
12:36
Митинг #REакция 2.0. Милиция призывает участников не нарушать порядок
12:29
Конфликт на границе. Переговоры временно приостановили
12:23
#REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
12:20
Митинг #RЕакция 2.0. Участники скандируют «Факты!» и «Свободу слова!»