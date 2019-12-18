Конфликт на границе. С двух сторон скапливаются люди

С обеих сторон на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш Баткенского района скапливаются люди. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, военные двух государств удерживают местных жителей.

«Сейчас где-то 100-200 граждан Таджикистана стоят на нашей территории посередине дороги. С нашей стороны тоже собираются люди. Дорога Исфана — Ош пока открыта», — сообщили сельчане.

Напомним, 16 декабря в местности Дахма таджикская сторона хотела установить забор на неописанном участке, произошла стычка между местными жителями. После переговоров принято решение убрать забор. Накануне несколько жителей села Кок-Таш Баткенского района были избиты. А вот по данным Погранслужбы, жертв и пострадавших в конфликте нет.