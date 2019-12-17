Газета «Ачык саясат» должна выплатить 300 тысяч сомов депутату Кожобеку Рыспаеву

Верховный суд постановил взыскать с оппозиционной газеты «Ачык саясат» 300 тысяч сомов по иску депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева. Об этом в Facebook сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

Парламентарий подал в суд на газету, где опубликовали статью под названием «Рыспаевди иттен чыгарып коюшту» («Рыспаева проводили за дверь...»). В ней говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, автор называет его «хамелеоном». Октябрьский районный суд взыскал с газеты 300 тысяч сомов в пользу депутата, позднее Бишкекский городской суд оставил решение в силе.