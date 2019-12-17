Скандал в «Акнете». Уголовное дело Кубана Ажимудинова поступило в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова по фактам уклонения от уплаты налогов, поступило в суд. Дата начала процесса пока не определена, сообщили 24.kg в Генпрокуратуре.

Ранее Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями расследовала

уголовное дело в отношении Кубана Ажимудинова и по результатам выявила факты уклонения от уплаты налогов на общую сумму 150 миллионов сомов. Расследование дела было поручено МВД.

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По данным ведомства, выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО «Акнет» на общую сумму 616 миллионов 816 тысяч сомов.

Кроме этого, установлены факты присвоения и растраты путем незаконного списания, неоприходования в кассу на общую сумму 384 миллиона 901 тысяча сомов.

Главу компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.