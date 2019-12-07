Мэрия Бишкека объявила традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление

Мэрия Бишкека объявила о начале традиционного конкурса на лучшее новогоднее оформление района, жилого массива, здания и прилегающей территории «С Новым годом, любимый город!». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, торговые центры и дворы.

Конкурс будет проводиться по номинациям:

• Лучшее новогоднее оформление района. Победитель получит 60 тысяч сомов. За второе место — 50 тысяч сомов, за два третьих — по 40 тысяч.

• Лучшее новогоднее оформление новостроек Бишкека (жилые массивы). По 50 тысяч сомов получат четыре МТУ.

• Лучшее внутридворовое новогоднее оформление. В номинации присуждаются четыре премии МТУ мэрии Бишкека по 40 тысяч сомов.

• Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств. Будут присуждены три премии: 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч сомов.

• Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории объектов торговли и услуг, офисов и других объектов. Победитель получит 70 тысяч сомов, за второе и третье места — 50 тысяч и 30 тысяч сомов соответственно.

• Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории к крупным торговым комплексам, центрам и рынкам. Поощрение на усмотрение комиссии.

• Конкурс на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флешмоб (не более одной-двух минут), селфи «С Новым годом, мой любимый город!» необходимо присылать на электронную почту (участникам обязательно надо указать номер сотового телефона, электронную почту и ФИО контактного лица) до 31 декабря. Тридцать участников получат премии в размере пяти тысяч сомов. Предусмотрен специальный приз по решению конкурсной комиссии.

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие его тематику.

Подведение итогов состоится в январе нового года.

С вопросами можно обратиться по номерам: 0312610734, 0553312037.