Студенты из Кыргызстана принимают участие во Всероссийской олимпиаде по хирургии

В Иркутске открылась Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии имени Федора Углова. Об этом сообщает портал ogirk.ru.

Ее участниками стали около 100 студентов 3-6-х курсов направлений «Лечебное дело» и «Педиатрия» из ведущих медуниверситетов России и Кыргызстана.

Для них подготовили теоретические и практические задания.

Студенты также посетят Иркутскую областную детскую клиническую больницу, посмотрят достопримечательности города и побывают на Байкале.

Организаторы олимпиады — Иркутский государственный медицинский университет и фонд «Нужна операция» — первый в России фонд развития детской хирургии Сибири и Дальнего Востока.