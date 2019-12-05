История скандального фото. Депутат призвал привлечь к ответственности главу ГРС

Депутат Марлен Маматалиев прокомментировал 24.kg скандальное фото, на котором изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова, который ездит по Бишкеку на авто с подложными номерами 578 АСD.

Парламентарий считает, что председателя ГРС нужно не только уволить, но и привлечь к ответственности, если факт подтвердится.

По словам Марлена Маматалиева, проект «Безопасный город» внедрен правильно. Благодаря ему соблюдаются ПДД, участники дорожного движения соблюдают этику. А у чиновников больше не получается избегать штрафов, поскольку исключен человеческий фактор.

«Раньше же как было: сотрудник ГАИ останавливал машину простого человека и взимал штраф за какое-нибудь надуманное нарушение. Но проблема с использованием подложных номеров остается. Мало того, те, кто использует эти номера, к ответственности не привлекаются. Хотя грубо нарушают законодательство, но из-за несовершенства механизмов им удается выходить из воды сухими. Представьте, что к подложному номеру прилагается фальшивый техпаспорт, и найти в этом случае истинного владельца авто практически невозможно», — отметил Марлен Маматалиев.

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Он подчеркнул, что если в ходе расследования все же подтвердится, что за рулем машины с подложным номером был глава ГРС, то волна недовольства будет очень масштабной.

«Это профильное ведомство, отвечающее за выдачу автомобильных номерных знаков. Его надо не только отправить в отставку, а привлечь к ответственности. Мы не должны позволять чиновникам заниматься злоупотреблением. Депутаты должны создать комиссию и проверить, как работает проект «Безопасный город», а не довольствоваться отчетами», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

Алмаз Мамбетов инициирует создание межведомственной комиссии в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего указанным выше автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

В соцсетях распространяют фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. ГУОБДД ищет эту машину с подложным госномером.