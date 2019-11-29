15:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Кыргызстане необходимо ввести индекс качества воздуха

В Кыргызстане необходимо ввести индекс качества воздуха. Об этом на круглом столе сообщила эколог, представитель организации «МувГрин» Бактыгуль Стакеева.

Читайте по теме
Воздух в Бишкеке. Соцсети полны фотографий смога и вопросов, где купить маски

По ее словам, такой индекс очень удобен и понятен в применении для населения, потому что данные представлены в цветовой палитре.

«В республике есть официальный мониторинг, но данные даются в лучшем случае за неделю в микрограммах. По всем веществам есть уровни предельно допустимой концентрации. Но не все люди понимают, что это значит. Поэтому и был придуман индекс качества воздуха, который применяется во многих странах. Человеку будет достаточно взглянуть на цвет, и сразу будет понятно, какой уровень загрязнения», — отметила Бактыгуль Стакеева.

Она пояснила, что для выведения индекса анализируется уровень концентрации не только мелокодисперсных частиц PM2.5, но и еще по ряду загрязняющих веществ.

«Этот индекс необходимо адаптировать под наши условия, и тут последнее слово должно быть за медиками», — добавила эколог.
Ссылка:
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
В советское время уровень загрязнения воздуха в Бишкеке был выше
Мнения экспертов. Какой источник загрязняет воздух больше всего
Эксперт назвал главные причины загрязнения воздуха в Бишкеке
Туман и безветрие — причины высокого уровня загрязнения воздуха в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 12 раз
Смог в Бишкеке. Посыпать улицы будут только солью
Смог в Бишкеке. Провален третий тендер на покупку станции мониторинга воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 11 раз
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Стало известно, за&nbsp;какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Бизнес
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
29 ноября, пятница
15:06
Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросл...
14:42
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
14:39
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
14:25
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
13:51
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило