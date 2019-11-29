В Кыргызстане необходимо ввести индекс качества воздуха. Об этом на круглом столе сообщила эколог, представитель организации «МувГрин» Бактыгуль Стакеева.

Читайте по теме Воздух в Бишкеке. Соцсети полны фотографий смога и вопросов, где купить маски

По ее словам, такой индекс очень удобен и понятен в применении для населения, потому что данные представлены в цветовой палитре.

«В республике есть официальный мониторинг, но данные даются в лучшем случае за неделю в микрограммах. По всем веществам есть уровни предельно допустимой концентрации. Но не все люди понимают, что это значит. Поэтому и был придуман индекс качества воздуха, который применяется во многих странах. Человеку будет достаточно взглянуть на цвет, и сразу будет понятно, какой уровень загрязнения», — отметила Бактыгуль Стакеева.

Она пояснила, что для выведения индекса анализируется уровень концентрации не только мелокодисперсных частиц PM2.5, но и еще по ряду загрязняющих веществ.

«Этот индекс необходимо адаптировать под наши условия, и тут последнее слово должно быть за медиками», — добавила эколог.