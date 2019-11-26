Супруг Ширин Айтматовой подал в суд на СМИ

Супруг экс-депутата парламента Ширин Айтматовой подает в суд на «Вечерний Бишкек». Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

Как хорошо, что супруг кандидат юридических наук. Подаёт в суд на вечёрку.https://t.co/qw8DHaeQlS — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) November 26, 2019

«Как хорошо, что супруг кандидат юридических наук. Подает в суд на «Вечерку», — написала в соцсети активистка.

Поводом стало интервью на сайте «Вечернего Бишкека» некоего Виктора Гавришева, который обвинил супруга Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева в причастности к пыткам.

Виктор Гавришев заявил в интервью: «Он лично принимал участие в избиении моего сына в ГУВД во время допроса. Как мне рассказал сын, он там был свой среди них. Принес самсы им и потом участвовал в допросе. Мой сын не потерял самообладание и включил аудиозапись и большая часть того, что там происходило, было записано на телефон. Общественность должна знать все об этом человеке. Кенжебаев лично ударил три раза моего сына в грудь. Я готов в суде доказывать свои все слова».