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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронное билетирование. В Бишкеке началась массовая установка валидаторов

В Бишкеке началась массовая установка валидаторов в общественном транспорте в рамках проекта «Электронное билетирование». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты устанавливают в автобусы и троллейбусы около 140 стационарных валидаторов для считывания данных с проездной карты. Накануне прибыло еще 240 устройств. До конца недели их доставят в муниципальные транспортные предприятия для последующей установки.

В мэрии объяснили, что аппаратуру устанавливают по частям. Сначала тыльную часть, фронтальную установят после настройки и программирования системы.


Проездные билеты будут в трех категориях: льготная карта для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья, карта для школьников и стандартная. Последняя будет представлена в двух вариантах: бумажная для продажи водителями и пластиковая для продажи во всех остальных точках распространения.

Оба варианта позволяют многократно пополнять счет для оплаты проезда.

Карты можно будет приобрести в почтовых отделениях, офисах мобильных операторов и сетевых магазинах. Школьникам проездные выдадут в учебном заведении, где учится ребенок. На них оформят именные карточки. Стоимость проездного для учеников — 175 сомов в месяц, для взрослых — 495 сомов.

Сама электронная карточка стоит 50 сомов. Количество поездок по проездному не ограничено.

В муниципалитете отмечают, что платежная карта «Тулпар» в перспективе объединит в себе всю безналичную систему оплаты и станет городской универсальной картой, которой можно будет пользоваться везде.
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