События в Кой-Таше. Член госкомиссии поставила вопрос о легитимности заключения

Клара Сооронкулова поставила под сомнение легитимность заключения госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом она сообщила 24.kg.

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Ранее отмечалось, что госкомиссия завершила работу 1 ноября и ее заключение поступит в парламент уже в конце недели. Однако член комиссии и лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил, что итоговый документ еще дорабатывают.

Некоторые члены комиссии были не согласны с проектом заключения и внесли свои требования и правки. В частности, предложенный на заседании комиссии вариант документа не устроил Исмаила Исакова, Жаркынбека Касымбекова, Артура Медетбекова и других членов. Клара Сооронкулова тогда тоже проголосовала против предложенного проекта и представила на рассмотрение комиссии свой вариант заключения. Его она намеревалась озвучить в парламенте.

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По словам Клары Сооронкуловой, в правительстве учли замечания отдельных членов комиссии и подготовили итоговый документ. «По процедуре его должны были вынести на заседание госкомиссии и после обсуждения принять. Но, как мне сказали, большинство членов комиссии уже подписали заключение, где содержатся рекомендации кабмину и выводы. Меня ни на какое заседание не приглашали, если оно и состоялось, то без меня», — сказала она.

Клара Сооронкулова заметила, что в субботу, 16 ноября, ее вызвали к вице-премьер-министру Женишу Разакову, он же председатель госкомиссии, и дали на ознакомление проект заключения.

«Выносить его не разрешили, сказали — ознакомиться на месте, поэтому я просидела в кабинете почти два часа, внесла свои замечания. Мне дали его как проект, а не на подпись. Я думала, что проведут заседание, как положено, поскольку в регламенте госкомиссии четко прописано, что все решения принимаются только путем голосования, и оформляется протокол», — подчеркнула она.

Но оказалось, что новый итоговый документ уже подписали некоторые члены госкомиссии. Как такое возможно без заседания и голосования? Тут возникает вопрос легитимности этого заключения. Клара Сооронкулова

Она сообщила, что в итоговом варианте заключения в разделе «Рекомендации» правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также отмечается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.