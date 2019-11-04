Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение

Госкомиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа завершила свою работу. Клара Сооронкулова рассказала 24.kg, почему проголосовала против заключения.

По ее словам, выводы комиссии очень расплывчаты, в самом заключении нет конкретики и не прописана ответственность глав ГКНБ и МВД за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Нет четких рекомендаций Жогорку Кенешу по отставке председателя ГКНБ и министра внутренних дел. «Поэтому я и голосовала против. В заключении просто представлена хронология, но нет никакой правовой оценки», — сказала Клара Сооронкулова.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты.