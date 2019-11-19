Госорганы признали: уровень загрязнения воздуха в Бишкеке повышен

В Министерстве чрезвычайных ситуаций отреагировали на сообщения в СМИ о высоком уровне загрязнения воздуха в Бишкеке. Специалисты агентства по гидрометеорологии при МЧС также подтвердили, что среднесуточное содержание определяемых вредных веществ было повышенным.

В ведомстве предоставили данные со стационарных и автоматической станций с 16 по 19 ноября.

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Сообщается, что 16 ноября в столице уровень загрязнения диоксидом азота составлял 0,2-1,75 ПДК, оксидом азота — 0,1-3,1 ПДК, формальдегидом — 1,6-3 ПДК. При этом концентрации диоксида серы и аммиака не превысили предельно допустимых норм.

Концентрация диоксида серы составила 1,2 ПДК, диоксида азота — 0,7 ПДК, оксида азота — 2,2 ПДК, оксида углерода — 3 ПДК.

Уровень частиц РМ10 составил 2 ПДК, РМ2,5 — 1,5 ПДК.

17 ноября превышение концентрации отмечено по всем позициям. Диоксид серы — 1,4 ПДК, диоксид азота — 1 ПДК, оксид азота — 3,9 ПДК, оксид углерода — 4,1 ПДК, частицы РМ10 — 3 ПДК, РМ2,5 — 3,9 ПДК.

Вчера, 18 ноября, ситуация была немного оптимистичнее. Концентрация диоксида серы снизилась до 1 ПДК, диоксида азота — до 0,75 ПДК, оксида азота — до 2,2 ПДК, оксида углерода — до 2,5 ПДК, частиц РМ10 — до 2 ПДК, РМ2,5 — до 1,5 ПДК.

Сегодня в 8.00 максимально разовое содержание диоксида серы, оксида и диоксида азота, по данным автоматической станции контроля качества атмосферного воздуха, расположенной по улице Лущихина, не превышало санитарно-гигиенических нормативов, принятых в Кыргызской Республике.

Повышенным остается содержание оксида углерода — 2,8 ПДК, мелкодисперсных частиц (PM10) — 1,8 ПДК. Содержание PM2,5 составляет 24 мкг/м³, или 0,8 ПДК.

В целом загрязнение атмосферного воздуха в Бишкеке за прошедшие сутки остается повышенным.

В агентстве по гидрометеорологии напомнили, что ПДК (предельно допустимая концентрация) — это такая концентрация загрязняющего вещества, которая при ежедневном и долгом воздействии на организм человека не вызывает каких-либо патологических изменений в нем или заболеваний.

Высокое загрязнение — концентрация одного или нескольких веществ превышает ПДК в 10 и более раз.

Экстремально высокое загрязнение — концентрация одного или нескольких веществ превышает ПДК в 50 и более раз.