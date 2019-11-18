00:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Загрязнение воздуха. В Индии открылись кислородные бары

С экологией в Нью-Дели настолько все плохо, что жители идут за чистым воздухом в специальные заведения.

«С конца октября жители Нью-Дели страдают от смога, накрывшего город. К середине ноября уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки: индекс качества атмосферы составил 467 единиц по 500-балльной шкале. При этом нормой считаются 50 баллов. В городе закрывают школы и ограничивают использование транспорта», — сообщают СМИ.

Причина: осенью крестьяне в Индии по традиции жгут стерню на полях, чтобы подготовиться к посевам следующего урожая. Индийцы делают это, несмотря на запреты.

На фоне экологической ситуации в Нью-Дели расцвел новый бизнес — кислородные бары. Издание The New York Times рассказало об одном из таких заведений — баре Oxy Pure.

«Не знаю, это просто психологический эффект или нет, но мне просто приносит радость понимание, что хотя бы 15 минут я вдыхаю чистый воздух», — рассказывает посетительница бара, украинка Лиза Двиведи (Lisa Dwivedi), живущая в Нью-Дели.

Oxy Pure запустился в мае 2019 года, подобная 15-минутная сессия стоит от $4 до $6.

Работает это так: к ноздрям клиентов подсоединяются трубки, через которые подается ароматизированный кислород. Всего «вкусов» семь — от апельсинового и мятного до лавандового и эвкалиптового. У такого приема коктейлей есть ограничения: не более одного раза в день, только 15 минут.

Владелец бара Арьявир Кумар (Aryavir Kumar) отмечает, что изначально не думал, что на этом можно будет заработать. Но экологическая ситуация в Индии ухудшалась с каждым месяцем. «Клиенты говорят: «Неужели теперь нужно платить за свежий воздух?». А я отвечаю: «Еще 20 лет вы не представляли, что придется платить за бутылку чистой воды, но теперь вы это делаете», — добавил владелец заведения.
Ссылка:
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уровень загрязнения воздуха
Жуткие кадры. Как выглядят самые грязные места планеты
Сообщать населению об опасном уровне загрязнения воздуха предлагают экологи
Бишкеку не хватает комплексной программы по экологической безопасности
Нечем дышать. Жители 12-го микрорайона Бишкека жалуются на дым от мечети
Жители города Ош жалуются на загрязняющий воздух завод
Цифра дня. 9,3 миллиона сомов составила сумма исков за ущерб окружающей среде
Бишкекчане жалуются на коптящие на улицах города машины
Загрязнение воздуха. Экстремальных уровней в Кыргызстане не зафиксировали
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
МИД не&nbsp;реагирует на&nbsp;просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их&nbsp;из&nbsp;Гонконга МИД не реагирует на просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их из Гонконга
Обладатель звезды &laquo;Мишлена&raquo;: Приучаю кыргызстанцев к&nbsp;изысканной сервировке стола Обладатель звезды «Мишлена»: Приучаю кыргызстанцев к изысканной сервировке стола
Бизнес
Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получите серебряный номер БЕСПЛАТНО Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и получите серебряный номер БЕСПЛАТНО
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявило о&nbsp;намерении увеличить уставной капитал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал
УРА! В&nbsp;Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus
Кыргызстанцы задали вопросы на&nbsp;общероссийской Прямой линии по&nbsp;качеству топлива Кыргызстанцы задали вопросы на общероссийской Прямой линии по качеству топлива
18 ноября, понедельник
23:53
TikTok догнал WhatsApp по популярности TikTok догнал WhatsApp по популярности
23:21
Загрязнение воздуха. В Индии открылись кислородные бары
23:07
Массовой дракой завершили матч российские футболисты
22:41
Силы воздушной обороны Кыргызстана участвовали в восьми крупных военных учениях
22:16
Трагедией едва не закончились гонки MotoGP: на скорости мотоцикл сбил гонщика