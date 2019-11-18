Загрязнение воздуха. В Индии открылись кислородные бары

С экологией в Нью-Дели настолько все плохо, что жители идут за чистым воздухом в специальные заведения.

«С конца октября жители Нью-Дели страдают от смога, накрывшего город. К середине ноября уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки: индекс качества атмосферы составил 467 единиц по 500-балльной шкале. При этом нормой считаются 50 баллов. В городе закрывают школы и ограничивают использование транспорта», — сообщают СМИ.

Причина: осенью крестьяне в Индии по традиции жгут стерню на полях, чтобы подготовиться к посевам следующего урожая. Индийцы делают это, несмотря на запреты.

На фоне экологической ситуации в Нью-Дели расцвел новый бизнес — кислородные бары. Издание The New York Times рассказало об одном из таких заведений — баре Oxy Pure.

«Не знаю, это просто психологический эффект или нет, но мне просто приносит радость понимание, что хотя бы 15 минут я вдыхаю чистый воздух», — рассказывает посетительница бара, украинка Лиза Двиведи (Lisa Dwivedi), живущая в Нью-Дели.

Oxy Pure запустился в мае 2019 года, подобная 15-минутная сессия стоит от $4 до $6.

Работает это так: к ноздрям клиентов подсоединяются трубки, через которые подается ароматизированный кислород. Всего «вкусов» семь — от апельсинового и мятного до лавандового и эвкалиптового. У такого приема коктейлей есть ограничения: не более одного раза в день, только 15 минут.

Владелец бара Арьявир Кумар (Aryavir Kumar) отмечает, что изначально не думал, что на этом можно будет заработать. Но экологическая ситуация в Индии ухудшалась с каждым месяцем. «Клиенты говорят: «Неужели теперь нужно платить за свежий воздух?». А я отвечаю: «Еще 20 лет вы не представляли, что придется платить за бутылку чистой воды, но теперь вы это делаете», — добавил владелец заведения.