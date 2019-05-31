Суд экс-мэров Бишкека. Кубанычбек Кулматов заявил отвод судье

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимыми.

Судья отказал в удовлетворении прошения.

Подсудимый Кубанычбек Кулматов возмутился таким решением. По его словам, до сих пор ему не дали ознакомиться с делом и не вручили обвинительный акт.

«Я отказываюсь участвовать в процессе, а также заявляю вам отвод. Кулматова здесь нет. Если вы мне отказываете в моих правах, то, извините, я здесь не судим. Здесь фарс идет», — сказал Кубанычбек Кулматов.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству об отводе.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.