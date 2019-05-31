Суд экс-мэров Бишкека. В госпитализации обвиняемого отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Сейиткана Алиева заявила ходатайство о переводе ее подзащитного в больницу ГКНБ.

По словам юриста, СИЗО ГКНБ отказал в госпитализации Сейиткана Алиева.

«Моему подзащитному необходимо получение медицинского лечения в условиях больницы ГКНБ. У Сейиткана Алиева остеоартрит. Он постоянно вынужден принимать обезболивающие лекарства», — сказала она.

Суд отклонил ходатайство, заявив, что юрист должна обращаться к медикам СИЗО ГКНБ.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.