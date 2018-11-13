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Общество

Кубанычбек Кулматов отказывается от дачи показаний

Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов отказывается от дачи показаний. Об этом в ходе заседания парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил замначальника ГСУ ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

На вопрос депутата, почему адвокат заявляет о том, что с Кубанычбеком Кулматовым не проводятся следственные действия, представитель ГКНБ ответил, что защита экс-мэра неправильно предоставляет информацию в СМИ.

«Почему мы должны его допрашивать, если он сам официально отказался от дачи показаний? Если он сам захочет, мы его допросим. Это его право», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи столичным градоначальником, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ.

Кроме того, его обвиняют в подделке паспорта. В ГКНБ утверждают, что экс-мэр Бишкека стал гражданином Кыргызстана незаконно.
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