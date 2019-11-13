13:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мощность, безопасность, энергоэффективность. Где в Кыргызстане проверяют лампы

Какая лампочка безопасна для здоровья, а где производитель вводит в заблуждение потребителей, теперь могут проверять в фотометрической лаборатории Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии. Она — единственная не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии.

Пока лаборатория проводит испытания на добровольной основе. Но с вступлением в силу в 2021 году технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств», проведение подобных исследований станет обязательным. Регламент принят в августе 2019-го.

Читайте по теме
Кыргызстан может сэкономить 30-40 процентов объема потребления электроэнергии

Как объяснил техник-лаборант Алексей Ус, специальное оборудование и программное обеспечение позволяют определить фактические значения светотехнической продукции.

Лаборатория оснащена гониофотометрической установкой, спектрорадиометром, фотометрическим шаром, калибровочными лампами и другими вспомогательными приборами. Их стоимость — $119 тысяч 912. Помогли в приобретении — ПРООН и Трастовый фонд «Российская Федерация — Программа развития ООН в целях развития».

Мы можем проверить, соответствуют ли действительности технические характеристики, указанные производителем. Выявить контрафакт, определить, стоит ли устанавливать такие прожекторы или светильники, например, в школе, чтобы не навредить детям.

Алексей Ус

«Сейчас идут переговоры о прохождении лабораторией аккредитации. В этом случае, в будущем, она сможет выдавать сертификаты производителям светотехнической продукции», — отметил Алексей Ус.

Он подчеркнул, что уже были обнаружены несоответствия между заявленными техническими характеристиками и фактическими. Например, на коробке указано, что потребляемая мощность — 10 ватт, а фактически — 20 ватт.

Алексей Ус также поделился советом, на какие параметры следует обращать внимание обычному покупателю, чтобы выбрать наиболее безопасные для глаз лампы.

На упаковках указан индекс цветопередачи. Чем он выше, тем ближе к солнечному освещению, тем более безопасен.

Алексей Ус

Один из самых высоких индексов — у ламп накаливания (лампочка Ильича). Но вот в плане энергоэффективности они на одном из последних мест. Как отмечает техник, сегодня для соблюдения этого баланса производители выпускают все больше разнообразных светодиодных ламп.
Ссылка:
просмотров: 353
Версия для печати
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
13 ноября, среда
13:04
Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по границам требуют баткенцы Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по гран...
12:54
Иссык-Куль может превратиться в болото. В парламенте озаботились судьбой озера
12:50
В Москве задержанному на митинге кыргызстанцу суд отменил штраф
12:22
Дело энергетиков. Адвокату Сапара Исакова отказали в ходатайстве об отводе судьи
12:17
Мощность, безопасность, энергоэффективность. Где в Кыргызстане проверяют лампы