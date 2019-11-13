Мощность, безопасность, энергоэффективность. Где в Кыргызстане проверяют лампы

Какая лампочка безопасна для здоровья, а где производитель вводит в заблуждение потребителей, теперь могут проверять в фотометрической лаборатории Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии. Она — единственная не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии.

Пока лаборатория проводит испытания на добровольной основе. Но с вступлением в силу в 2021 году технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств», проведение подобных исследований станет обязательным. Регламент принят в августе 2019-го.

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Как объяснил техник-лаборант Алексей Ус, специальное оборудование и программное обеспечение позволяют определить фактические значения светотехнической продукции.

Лаборатория оснащена гониофотометрической установкой, спектрорадиометром, фотометрическим шаром, калибровочными лампами и другими вспомогательными приборами. Их стоимость — $119 тысяч 912. Помогли в приобретении — ПРООН и Трастовый фонд «Российская Федерация — Программа развития ООН в целях развития».

Мы можем проверить, соответствуют ли действительности технические характеристики, указанные производителем. Выявить контрафакт, определить, стоит ли устанавливать такие прожекторы или светильники, например, в школе, чтобы не навредить детям. Алексей Ус

«Сейчас идут переговоры о прохождении лабораторией аккредитации. В этом случае, в будущем, она сможет выдавать сертификаты производителям светотехнической продукции», — отметил Алексей Ус.

Он подчеркнул, что уже были обнаружены несоответствия между заявленными техническими характеристиками и фактическими. Например, на коробке указано, что потребляемая мощность — 10 ватт, а фактически — 20 ватт.

Алексей Ус также поделился советом, на какие параметры следует обращать внимание обычному покупателю, чтобы выбрать наиболее безопасные для глаз лампы.

На упаковках указан индекс цветопередачи. Чем он выше, тем ближе к солнечному освещению, тем более безопасен. Алексей Ус

Один из самых высоких индексов — у ламп накаливания (лампочка Ильича). Но вот в плане энергоэффективности они на одном из последних мест. Как отмечает техник, сегодня для соблюдения этого баланса производители выпускают все больше разнообразных светодиодных ламп.