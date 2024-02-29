С 2013 года в рамках программ KyrSEFF I и KyrSEFF II инвестировано более $55 миллионов. Об этом сегодня сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на весенней сессии программы финансирования зеленой экономики в Кыргызстане III (KyrSEFF III).

По его словам, за счет этих средств реализованы 3 тысячи 355 проектов по повышению энерго- и ресурсоэффективности в жилом и коммерческом секторах. Проект поддерживают международные партнеры КР по развитию, такие как Инвестиционный фонд для стран Центральной Азии и Европейский союз.

«Программа KyrSEFF является ярким примером успешных инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в частный сектор. В настоящее время более половины проектов ЕБРР в КР направлено на частный сектор. Необходимо поддержать данный тренд и попросить ЕБРР еще больше оказывать содействие развитию малого и среднего бизнеса, а в особенности поддержать креативное, молодежное и женское предпринимательство», — сказал Данияр Амангельдиев.