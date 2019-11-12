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Общество

Улицы Курманбека Бакиева больше нет. Депутаты отменили решение

Ноокенский айыльный кенеш отменил свое постановление о присвоении имени бывшего президента Курманбека Бакиева одной из улиц села Рахманжан. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в Джалал-Абадской области.

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По его данным, накануне местные депутаты собрались на заседание для рассмотрения жалобы аксакалов и группы молодежи айыльного округа и протеста прокуратуры района по присвоению улице имени беглого главы государства.

«В связи с необоснованным присвоением одной из улиц в Ноокенском айыльном аймаке имени Курманбека Бакиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы Военной прокуратурой и находящегося в международном розыске, постановление местного кенеша от 8 августа 2019 года отменили», — сказали в полномочном представительстве.

Улица пока остается безымянной.

Отметим, что 1 августа бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву исполнилось 70 лет. 2 августа два отечественных телеканала NewTV и NUR TV показали документальный фильм о нем, чем вызвали общественное возмущение.
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