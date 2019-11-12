Улицы Курманбека Бакиева больше нет. Депутаты отменили решение

Ноокенский айыльный кенеш отменил свое постановление о присвоении имени бывшего президента Курманбека Бакиева одной из улиц села Рахманжан. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в Джалал-Абадской области.
«В связи с необоснованным присвоением одной из улиц в Ноокенском айыльном аймаке имени Курманбека Бакиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы Военной прокуратурой и находящегося в международном розыске, постановление местного кенеша от 8 августа 2019 года отменили», — сказали в полномочном представительстве.
Улица пока остается безымянной.
Отметим, что 1 августа бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву исполнилось 70 лет. 2 августа два отечественных телеканала NewTV и NUR TV показали документальный фильм о нем, чем вызвали общественное возмущение.